Лавров обвинил Запад в пиаре терроризма Зеленского

Министр иностранных дел России назвал эти действия переломной фазой конфликта. Европейские державы надеются таким образом развалить нашу страну.

Об этом глава МИДа заявил в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову.

«Они видят, как достигают цели многие его дальнобойные средства, они стали пиарить фазу происходящего как перелом, как то, что можно украинским характером победить Россию, которая «агрессор» и вслед за Украиной хотела всю Европу завоевать. Поэтому опять появился лозунг о нанесении стратегического поражения России, появился лозунг о деколонизации России, под чем откровенно подразумевается расчленение нашей страны в очередной раз», — сказал Лавров.

Министр сообщил, что сейчас складывается нешуточная ситуация, при которой на Россию ополчился весь западный мир. По его словам, Запад выдвигает нам ультиматум по условиям урегулирования на Украине, но «Москва не поступилась своей гордостью».

«Запад говорит, что «ещё подумает», когда возобновлять переговоры с Россией по Украине, и настаивает на сохранении нацистского режима в Киеве», — указал Сергей Лавров.

Глава МИДа подчеркнул, что России надо не сердиться и впадать в истерику, а обрести «здоровую злость» во внешней политике.