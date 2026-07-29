Лавров заявил, что весь мир следит, чем закончится конфликт на Украине
Весь мир с огромным вниманием и замиранием сердца следит за тем, чем закончится конфликт на Украине.
Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову.
"Мир с огромным вниманием, с замиранием сердца некоторые смотрят на то, чем закончится эта война, навязанная нам Западом, в ответ на которую президент [РФ Владимир Путин] объявил о начале специальной военной операции", - отметил министр.