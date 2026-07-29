Киев нанесет удар по Европе в той или иной форме.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«В том, что киевский режим нанесет удар — какой он, будет мне сложно сказать, — именно по своим собственным создателям и спонсорам, по Европейскому союзу изнутри, я имею в виду, на территории европейского континента, у меня сомнений нет», — сообщила дипломат.

Захарова подчеркнула, что украинский лидер Владимир Зеленский наверняка не упустит такую возможность.

Ранее Захарова заявила о совершении Украиной теракта против партнера России. Речь шла об атаке Киева на торговый танкер Ирана.