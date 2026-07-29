В заявлении Зеленского о Крыме увидели намек на обмен территориями

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского об отсутствии у Украины плана по возвращению Крыма может говорить о намерении Киева на размен территориями. Так на слова украинского политика ответила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с «Газетой.Ру».

© Lenta.ru

Ранее Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что вопрос возвращения Крыма остается важным для Киева, однако сейчас он не стоит на повестке дня.

«Он [Зеленский] сейчас скажет Трампу: "Крым — окей, а все остальное — нет". Нас же это не устраивает», — сказала Журова, указав, что Украина может попытаться осуществить план «размена» Крыма на Донбасс.

Парламентарий также подчеркнула, что намерения Зеленского обречены на провал, поскольку Донбасс, как и Крым, является конституционной территорией России.

Ранее на Украине заявили, что наносят удары по Крыму и новым регионам России якобы «для улучшения ситуации на фронте». Зеленский позже утвердил 40-дневную операцию Службы безопасности Украины против России.