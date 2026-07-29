Заявление украинского лидера Владимира Зеленского об отсутствии у Украины плана по возвращению Крыма может говорить о намерении Киева на размен территориями. Так на слова украинского политика ответила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с «Газетой.Ру».
Ранее Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что вопрос возвращения Крыма остается важным для Киева, однако сейчас он не стоит на повестке дня.
Парламентарий также подчеркнула, что намерения Зеленского обречены на провал, поскольку Донбасс, как и Крым, является конституционной территорией России.
Ранее на Украине заявили, что наносят удары по Крыму и новым регионам России якобы «для улучшения ситуации на фронте». Зеленский позже утвердил 40-дневную операцию Службы безопасности Украины против России.