Европейские лидеры используют любой инфоповод для продолжения поддержки Киева, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, европейские политики желают убедить население в необходимости продолжения поддержки Киева. Он объяснил, что зачастую европейские лидеры имеют «коррупционный интерес». Как уточнил Мирошник, им надо продвигать свои идеи в парламентах, чтобы оправдать выделение денег «безумному режиму Киева».

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«Создание этого фона и является одной из главных, наверное, задач, которые выполняет президент Украины Владимир Зеленский, он реализует вот эти пиар-проекты, притягивая туда какую-то "угрозу", исходящую из Ирана, из Белоруссии, откуда угодно», — подчеркнул дипломат.

Ранее политолог и историк Сергей Станкевич заявил, что изменения в политической сфере государств ЕС могут значительно сократить уровень поддержки Киева.