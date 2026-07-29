В Госдуме раскрыли, зачем ФРГ перебросила танковый батальон в Литву

Немецкий танковый батальон переброшен в Литву, которая граничит с Калининградской областью, из-за агрессивных планов политических элит Германии против России. Такое мнение высказал ТАСС зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай.

До этого командование армии балтийской республики заявило о передислокации своим ходом танкового батальона ФРГ, в состав которого входят порядка 80 единиц техники, в Литву. Это объяснили апробацией альтернативы переброски, когда движение по железной дороге, морем или воздушным путем невозможно.

«Отчасти, это действительно так (апробация альтернативы переброски — Прим. ред.), плюс они накапливают более-менее существенные силы бронетехники у границ России. Очевидно, это делается в связи с агрессивными планами Германии и всей Европы по отношению к России», — подчеркнул Бородай.

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Как отметил парламентарий, агрессивные намерения Берлина подтверждаются тем, что танки не являются оборонительным вооружением. Он уточнил, что данные бронированные боевые машины — это основной инструмент прорыва с начала Второй мировой войны.

15 июля сообщалось, что президенты Литвы и Латвии Гитанас Науседа и Эдгарс Ринкевичс согласны разместить в своих странах ядерное оружие союзников по НАТО.

По словам литовского политика, такое решение нужно принять, чтобы получить возможность задействовать все инструменты Североатлантического альянса, направленные на создание надежной системы сдерживания.

Президент Латвии, в свою очередь, уточнил, что в основном законе страны подобных запретов нет, и Рига примет решение о размещении ядерного оружия при возникновении коллективного или национального интереса.

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