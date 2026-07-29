Ульянов раскритиковал комментарии Киева об атаке на иранское судно

Первые комментарии Киева о нападении Украины на иранское судно были надменными. Такое мнение высказал на своей странице в соцсети X постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

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«Первые комментарии Украины по этому вопросу были довольно надменными. Теперь Киев решил изменить свою позицию, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию», — говорится в публикации.

28 июля министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил украинскому коллеге Андрею Сибиге, что Киев должен возместить ущерб после удара по иранскому судну в Каспийском море.

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По словам главы МИД, Тегеран не стремится к эскалации, но ясно дал понять, что любые нападения на граждан или интересы Исламской Республики являются неприемлемыми.

25 июля в ведомстве заявили, что украинские силы атаковали иранское торговое судно в Каспийском море. В результате взрыва один член экипажа не выжил. Тегеран назвал произошедшее актом агрессии и обвинил Киев в попытке распространить российско-украинский конфликт за пределы зоны боевых действий.

Ранее в Госдуме допустили ракетный удар Ирана по Украине.