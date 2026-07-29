Захарова обратилась к международному сообществу после атаки ВСУ на пассажирские автобусы

Мировое сообщество не должно игнорировать атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пассажирские автобусы в России, его представителям необходимо отреагировать на это. С таким призывом выступила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, ее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

«Призываем всех ответственных участников мирового сообщества, включая профильные международные структуры и независимые СМИ, публично и недвусмысленно отреагировать на кровавые акции ВСУ», — сказала она.

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Захарова подчеркнула, что дальнейшее игнорирование преступлений Украины российская сторона будет расценивать как подстрекательство к терроризму, а также потакание нарушению норм международного гуманитарного права.

Ранее российские следователи возбудили уголовное дело после атаки ВСУ на рейсовый автобус в Донецкой Народной Республике. 28 июля ВСУ также атаковали рейсовый автобус в Шебекино Белгородской области.