Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что кредо украинской дипломатии — это полный обман. Об этом он написал в социальной сети X.

Он ответил на обвинения со стороны врио главы МИД Украины Андрея Сибиги.

«Хитрая петля: бандеровцы напали на иранцев, и тем не менее наша страна якобы несет за это ответственность», — указал дипломат.

Он назвал это «геббельсовской логикой с оруэлловским подтекстом».

25 июля Украина ударила по судну Исламской Республики, после чего произошел взрыв, в результате которого один из членов экипажа стал жертвой атаки и еще один получил ранения.