На Украине наблюдается дефицит людского ресурса, там некому воевать. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию Вооруженных сил РФ военнослужащими по контракту.

«Это вранье врага, который сам испытывает дефицит людского ресурса — воевать там просто некому, а своих граждан они отлавливают как свиней, бьют и бросают в автобусы», — сказал он.

22 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что «эффективный» процесс мобилизации в стране является приоритетом для ВСУ.

За день до этого украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что граждане Украины готовы линчевать военкомов, так как общество дошло до «точки кипения» из-за мобилизации.

11 июля секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко отметил, что в последние месяцы темпы мобилизации на Украине падают.

Ранее было названо число мобилизованных украинцев за последние два года.