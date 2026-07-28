Медведев назвал "пургой" и провокацией врага слухи о мобилизации в России

Слухи и публикации о возможной мобилизации в России - это "пурга" и провокация, разжигаемая врагом. Такую характеристику подобным измышлениям дал на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ по комплектованию ВС военнослужащими по контракту зампред СБ России Дмитрий Медведев.

"Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация - не более чем лживая провокация, - подчеркнул он. - Это часть пропаганды в преддверии выборов. Они стараются, естественно, дестабилизировать обстановку".