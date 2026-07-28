МИД России сделал заявление об атаке Украины на иранское судно

Атака Киева на иранское коммерческое судно является актом агрессии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает Telegram-канал ведомства.

«Совершенная киевским режимом атака на иранское коммерческое судно, шедшее из Астрахани с гражданским грузом, является актом агрессии, попирающим нормы международного права», — сообщила дипломат.

Захарова подчеркнула, что такие действия показывают стремление Киева «к расширению географии террористического охвата». Дипломат также назвала атаку угрозой региональной безопасности стран Каспийского региона.

25 июля Украина нанесла удар по иранскому торговому судну в Каспийском море, в результате чего одного моряка не стало и еще один получил ранения. Как отметил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, Исламская Республика вправе ответить Киеву за этот инцидент.