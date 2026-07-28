Захарова выступила с предупреждением новому послу ФРГ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила нового посла ФРГ, что его диалог с Москвой может не сложиться.

© МИД России

«Новый немецкий посол, едва прибыв в Россию, попытался изобразить публичное приветствие, заявив, что будет чего-то там требовать от правительства России. Вышел очевидный фальстарт. С таким пониманием цели своей дипломатической миссии диалог у немецкого дипломата в Москве не сложится», — заявила она.

Дипломат напомнила, что он оценил тёплую встречу россиян, но призвала не обольщаться, отметив, что возможно посол неправильно понял русские идиоматические выражения.

«Настоятельно рекомендуем послу не приписывать свои фантазии гражданам России», — добавила Захарова.

Новый посол ФРГ Клеменс фон Гётце прибыл в Москву

Ранее сообщалось, что новый посол ФРГ Клеменс фон Гётце прибыл в Москву.

Захарова объяснила, почему не пожала руку послу Германии.