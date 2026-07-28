Алиханов сделал признание о налогах

Глава Минпромторга России и бывший губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил в интервью радио «Комсомольская правда», что продолжает платить налоги в этом регионе.

Министр промышленности и торговли, отвечая на вопрос журналиста о том, как устроилась его семья в Москве, отметил, что у него и его родных теперь неразрывные связи с Калининградом.

«Володя, наш младший сын, там родился, поэтому в семье есть калининградец коренной. И я все еще там прописан, налоги плачу в Калининградской области», — сказал руководитель ведомства.

Также министр утвердительно ответил на вопрос о том, сделал ли он это специально.

Алиханов впервые занял пост главы региона в сентябре 2017 года. На тот момент ему было 30 лет. В сентябре 2022 года политика переизбрали на новый срок. Он оставался самым молодым среди руководителей российских регионов до того, как Дмитрий Артюхов получил должность губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). В мае 2024 года Алиханов был назначен на пост главы Минпромторга.

Ранее Алиханов назвал идею переименовать Калининград глупостью.