Медведев рассказал, как сохранить Россию

Все политические силы в России имеют одну общую задачу - сохранить страну.

Сделать это можно только победив в спецоперации, выразил мнение зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, выступая с лекцией на "Территории смыслов".

"Я хочу сказать в этом зале, где присутствуют разные политические силы, мои коллеги, которые возглавляют политические партии, что у нас сейчас есть одна общая задача, и она очевидна - сохранить нашу страну. Как можно сохранить нашу страну? А сохранить нашу страну можно только одним способом - победой в специальной военной операции", - подчеркнул политик.

Медведев выразил уверенность, что в данном отношении позиции всех политических партий, всех ответственных политических сил абсолютно совпадают.