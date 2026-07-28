Владимир Путин встретился в Кремле с Валентиной Матвиенко

Президент России Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, в ходе которой руководитель верхней палаты парламента представила главе государства развернутый отчет о результатах деятельности палаты в период весенней сессии.

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Как сообщили в пресс-службе Кремля, встреча носила плановый характер и была посвящена подведению итогов законодательной работы, а также определению ключевых приоритетов на предстоящий период. Матвиенко подробно остановилась на наиболее значимых направлениях работы сенаторов, подчеркнув, что все усилия были сосредоточены на решении задач, поставленных президентом в Послании Федеральному Собранию.

В числе приоритетных тем, которые находились в центре внимания Совета Федерации в течение весенней сессии, Валентина Матвиенко назвала демографическую политику. Сенаторы уделили особое внимание мерам, направленным на стимулирование рождаемости, поддержку семей с детьми и создание условий для повышения качества жизни российских семей.

Кроме того, важнейшим блоком работы стало законодательное обеспечение мер поддержки участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий и членов их семей. Матвиенко отметила, что палата оперативно рассматривала все законопроекты, касающиеся социальных гарантий и медицинского обеспечения этой категории граждан, а также контроля за реализацией уже принятых решений. Также значительное место в отчете заняла тема модернизации инфраструктуры детского отдыха и оздоровления, которая приобрела особую актуальность в преддверии летнего сезона и требует системного обновления материальной базы лагерей и санаториев.

Председатель Совета Федерации также доложила президенту о других ключевых направлениях деятельности палаты. В их числе – работа по интеграции воссоединенных субъектов Российской Федерации в единое правовое и социально-экономическое пространство страны.

Говоря о международных контактах, Валентина Матвиенко отметила активную работу Совета Федерации по развитию межпарламентского диалога с зарубежными коллегами, особенно в рамках интеграционных объединений, таких как СНГ, ОДКБ и ШОС.