Путин назначил нового посла в КНДР

Президент России Владимир Путин назначил нового посла в Корейской Народно-Демократической Республике. Глава государства подписал соответствующий указ.

© Российская Газета

Как следует из документа, чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в КНДР назначен Подъёлышев Андрей Леонидович. Ранее дипломат возглавлял дипмиссию РФ в Нигерии.

Напомним, ранее должность посла России в КНДР занимал Александр Мацегора. Он умер 6 декабря 2025 года в возрасте 70 лет. До сих пор его пост оставался вакантным.