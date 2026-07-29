В Госдуме раскритиковали допуск партии «Яблоко» до участия в выборах

В Государственной думе раскритиковали допуск партии «Яблоко» до участия в выборах нижней палаты, обвинив кандидатов в том, что они не ездили в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

В частности, об этом сказал глава партии «Родина» Алексей Журавлёв. Среди кандидатов от этой партии в ЦИКе присутствовали несколько человек в военной форме, говорится в публикации.

В ответ глава «Яблока» Николай Рыбаков заявил, что партия выступает за прекращение огня на Украине и задался вопросом, неужели его оппоненты предлагают всех отправить на фронт.

После этого Журавлёв обвинил Рыбакова в том, что тот якобы пришёл на заседание комиссии «пьяным».

«Ну-ка заткните ему рот, выведете из зала к чертовой матери. Есть разные мнения по этому поводу. Посмотрим, как избиратели на это отреагируют», — выкрикнул глава «Родины».

Спор прекратила глава ЦИК Элла Памфилова, призвав руководство партий к доброжелательной дискуссии.

В конце Рыбаков заявил, что его партия сделает всё для того, чтобы между Россией и Украиной наступил мир, чтобы у российского государства было будущее.

Выборы пройдут в три дня — с 18 по 20 сентября. В день голосования запланированы выборы депутатов Госдумы девятого созыва, высших должностных лиц регионов, депутатов законодательных собраний субъектов РФ, а также депутатов представительных органов местного самоуправления административных центров регионов.