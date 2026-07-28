Песков: Пашинян не называл Путину сроков референдума о вступлении Армении в ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с Президентом России Владимиром Путиным не называл точных сроков проведения референдума о вступлении республики в Евросоюз. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил журналистам 28 июля.

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Накануне в пресс-службе Кремля сообщили, что Путин заявил Пашиняну о необходимости проведения в Армении в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в Европейский союз или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС.

«Нет, точных сроков названо не было», — приводит слова Пескова РИА Новости.

При этом он отметил, что в ходе беседы лидеров РФ и Армении была подчеркнута необходимость скорейшего проведения такого референдума.

«Это очень важно», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что в Брюсселе осознают неизбежность глубокого экономического кризиса в Армении, если Ереван примет решение о выходе из ЕАЭС. По информации ведомства, многие европейские страны уже сигнализировали руководству ЕС о неготовности открывать свои рынки для товаров из Армении в ущерб национальным производителям.