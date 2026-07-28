Песков высказался по поводу запроса от США на телефонный разговор с Путиным

Пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на данный момент от Вашингтона не поступало запроса на телефонный разговор с Владимиром Путиным.

Отвечая на вопрос журналистов, Песков чётко обозначил: «Нет, пока запроса о телефонном разговоре нет».

Представитель Кремля, отвечая на вопросы представителей СМИ, заявил также, что Соединённые Штаты не прекращали своего участия в процессе урегулирования ситуации на Украине.

В России объяснили, чего ждать от встречи Зеленского и Трампа

Сегодня президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, а также ключевые аспекты мировой повестки.