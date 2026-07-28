В Госдуме озвучили ожидания от встречи Зеленского и Трампа

Сложная ситуация с Ираном может привести к тому, что Владимир Зеленский получит неожиданную поддержку от президента США Дональда Трампа в ходе встречи в Вашингтоне. Об этом заявил News.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

По его словам, Белый дом вынужден сейчас искать пути для смягчения напряженности и пересматривать отношения с союзниками.

«Вторжение США в Иран было сделано с надеждой на то, что успех будет достигнут гораздо быстрее. Соединенные Штаты терпят существенные издержки и потери. Конечно, история еще не закончилась, и она может иметь разные повороты. Однако Вашингтон заинтересован, чтобы смикшировать эту ситуацию», — пояснил Новиков.

На этом фоне, по мнению парламентария, Трамп может начать «оглядываться на мнение своих союзников по НАТО».

«Если глава Белого дома заинтересован в сглаживании конфронтации внутри альянса, тогда ему нужно демонстрировать готовность солидаризироваться с европейцами. На это сейчас может надеяться Зеленский», — заметил первый заместитель председателя комитета Госдумы.

Напомним, что формально Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон на церемонию прощания с сенатором Линдси Грэмом* (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ). Также запланировала встреча Трампа и украинского политика.

При этом госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что если мир на Украине и наступит, то это произойдет «благодаря каким-то новым идеям и концепциям», и Вашингтон готов предложить некоторые из них.

* Включен в России в перечень террористов и экстремистов.