В Госдуме заявили о начале новых переговоров с Украиной

Заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о готовности Москвы обсуждать решения, которые касаются урегулирования конфликта на Украине, говорят о начале переговоров с Киевом. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее, 27 июля, Мария Захарова заявила, что Россия готова к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. При этом она подчеркнула, что Москва согласна на выход из кризиса с учетом пониманий, достигнутых в Анкоридже в августе 2025 года.

«Мария Захарова — опытный дипломат, она понимает, что говорит. Я думаю, уже эти условия сформулированы. На пустом месте такие вещи не говорят. Я думаю, уже начались переговоры», — отметил Колесник.

По его словам, если Захарова заявила о готовности к переговорам, значит, для процесса мирного урегулирования появились новые возможности.

28 июля пройдет встреча между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Как писали СМИ, темой переговоров станет разрешение разногласий между Россией и Украиной.