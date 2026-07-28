Российских депутатов призвали быть готовыми подставить плечо военным

Член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет призвал российских парламентариев быть готовыми подставить плечо военным.

Его слова приводит РИА Новости.

«Депутатский корпус обязан быть готов в любой момент подставить плечо нашим военнослужащим», — обозначил Шеремет.

Парламентарий пояснил, что речь идет не только о поддержке бойцов специальной военной операции (СВО) и их семей, но и об обладании непосредственно военными навыками. В качестве примера он привел депутатов, которые вступили в ряды добровольческого объединения «Барс-Крым».

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев Ивану Миронову. Когда речь зашла об участии парламентария в СВО, он вышел из себя, начал кричать и ругать интервьюера матом. После этого он партии «Родина».