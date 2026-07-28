Посол РФ оценил последствия новых санкций Норвегии

Российский посол в Норвегии Николай Корчунов заявил, что норвежские северные регионы пострадали из-за санкций против России. Об этом дипломат рассказал РИА Новости.

Норвегия ввела очередной пакет санкций против РФ 14 июля. Корчунов подчеркнул, что разрыв традиционных хозяйственных связей с Россией стал ударом по экономике некоторых регионов Норвегии.

«Следование Осло в фарватере санкционного курса ЕС наносит ущерб норвежской экономике», - заявил посол.

Введенные в середине июля норвежские санкции соответствуют 20-му пакету санкций Евросоюза. Ограничения, в частности, направлены на энергетический и финансовый секторы России. Меры включают в себя санкции против банков, криптосервисов, сектора СПГ, танкеров и «участников, способствующих обходу санкций через третьи страны».

Норвегия входит в Европейскую экономическую зону и Шенген, но не является членом Европейского союза. Когда ЕС принимает очередной пакет санкций, правительству Норвегии нужно адаптировать его текст под собственное законодательство и официально утвердить через королевский указ или МИД страны.

Несмотря на формальную независимость, Осло занимает единую с Брюсселем и НАТО политическую позицию. Норвегия присоединяется практически к ста процентам решений ЕС по санкциям, но с небольшой задержкой по времени. Корчунов подчеркивал, что Россия ответит на введенные Норвегией ограничения.