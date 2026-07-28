Кадыров высказался о дефиците продуктов в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опроверг сообщение о надвигающемся дефиците продуктов в регионе.

«На разных площадках интернет-пространства начали появляться вбросы от любителей нагнетать по поводу некоего надвигающегося на Чеченскую республику дефицита продовольствия и товаров первой необходимости. Эти сведения являются вымыслом чьей-то фантазии и ... абсолютно не соответствуют действительности», — пояснил глава республики.

Кадыров уточнил, что в Чечне имеется запас продовольствия и товаров первой необходимости, а фермерские хозяйства и перерабатывающие организации работают в штатном режиме.

По его словам, валовой сбор зерновых культур в 2026 году должен превысить 500 тысяч тонн.

17 июля глава Минсельхоза Оксана Лут сообщила, что в России активно продолжается уборочная кампания.

По ее словам, на сегодняшний момент собрано больше 21 миллиона тонн зерновых.

Лут ранее сообщила, что Россия в настоящее время полностью обеспечивает себя продовольствием, а также поставляет продукты в 160 других стран. Министр подчеркнула, что российский агропромышленный комплекс является гордостью государства.