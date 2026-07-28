Иранский посол заявил о постоянном контакте между Тегераном и Москвой

Военные ведомства Ирана и России поддерживают регулярную связь по вопросу атаки Украины на иранское судно в Каспийском море. Об этом заявил ТАСС иранский посол в РФ Казем Джалали.

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Дипломат подчеркнул, что официальные лица Ирана и России находятся в постоянном контакте. Джалали пояснил, что имеет ввиду как представителей министерств иностранных дел, так и министерств обороны, а также других ведомств, поскольку поле сотрудничества между двумя странами является очень широким.

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26 июля министерство иностранных дел Ирана заявило, что украинские силы атаковали иранское торговое судно в Каспийском море. В результате взрыва один член экипажа получил ранения. Тегеран назвал произошедшее актом агрессии и обвинил Киев в попытке распространить российско-украинский конфликт за пределы зоны боевых действий. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об опасности расширения Украиной географии конфликта с РФ на Иран.

Ранее глава МИД Украины нахамил Ирану после удара ВСУ по кораблю в Каспийском море.