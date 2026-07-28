Захарова назвала новые санкции США против России «выстрелом в ногу»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что принятие в США законопроекта об ужесточении санкций против России нанесет ущерб прежде всего самим Соединенным Штатам.

По ее словам, утверждение новой антироссийской инициативы станет «выстрелом в ногу» для Вашингтона. Захарова также отметила, что санкции, введенные в обход Совета Безопасности ООН, негативно влияют на международные отношения, деловое сотрудничество и перспективы дальнейшего развития.

Представитель МИД подчеркнула, что накопленный опыт свидетельствует об отсутствии эффективности санкционного давления в отношении России. Кроме того, она заявила, что возобновление обсуждения законопроекта после смерти сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) указывает на существование механизма формирования поддержки антироссийских инициатив.