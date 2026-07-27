Захарова рассказала о слезах из-за спецоперации

Темы, связанные с детьми, со спецоперацией, с Великой Отечественной войной, очень сложно обсуждать без эмоций, признала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, Захарова рассказала о специфике дипломатической работы в ходе беседы с молодежью в военно-патриотическом лагере им. Ф. М. Охлопкова, в котором в эти дни проходит всероссийский молодежный форум «Гвардейск».

«Я не всегда могу сдержать эмоции. Другое дело, я никогда не впадаю в какое-то агрессивное состояние, я не использую обсценную лексику. Бывает где-то там, за закрытыми дверями, когда ты 153 раза объяснил, а сделали наоборот, когда мы один на один. Это крайне редко, и я себя очень за это корю», — отметила представитель МИД.

По ее словам, после таких инцидентов она ругает себя, потом что обязана проявлять выдержку. Вместе с тем, выдержка отказывает, когда затрагиваются вопросы, связанные с детьми, с Великой Отечественной, со специальной военной операцией, а также в тех случаях, когда идет речь о вопиющей несправедливости.

Захарова пояснила, что у нее бывают слезы, иногда перехватывает горло, в связи с этим приходится делать над собой усилие, чтобы не разрыдаться. В частности, ей пришлось непросто во время сегодняшнего брифинга в Ржеве.

«Сегодня было очень тяжело, понимая, в каком месте я нахожусь, что это Ржев, это больше миллиона погибших [во время Великой Отечественной]», — уточнила дипломат.

Представитель МИД констатировала, что в сложной ситуации следует совету мамы, призывавшей учиться выдержке у медиков, способных собраться в нужный момент и сделать все, что должны и даже больше.