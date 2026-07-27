МИД России предупредил Британию о судьбе Gripen на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала планы Британии по отправке ВСУ шведских истребителей Gripen. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Захаровой, бывший премьер-министр Великобритании Кир Стармер, «понимает, какая судьба ждет истребители» в зоне боевых действий. При этом она считает, что «Стармер на этом не зацикливается».

«Причем он, наверное, догадывается: если они будут использованы против Российской Федерации, какая судьба и участь их ждет. Но он на этом почему-то не зацикливался», — заявила она.

Напомним, что ранее Стармер заявил, что Лондон выделит 300 миллионов евро на поставку Украине 16 истребителей Gripen к 2029 году.