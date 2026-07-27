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Путин встретился с руководителями фракций Госдумы

Парламентская газетаиещё 3

Президент РФ Владимир Путин 27 июля встретился в Кремле с руководителями фракций политических партий в Госдуме восьмого созыва, сообщается на сайте главы государства.

Путин встретился с руководителями фракций Госдумы
© РИА Новости

Во встрече участвовали руководитель фракции партии «Единая Россия» Владимир Васильев, руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов, руководитель фракции партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и руководитель фракции партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Ранее Путин провел отдельные встречи с каждым из руководителей фракций.

В тот же день Путин встретился с депутатами. Он отметил, что Госдума восьмого созыва работала в один из самых сложных периодов новейшей истории России, когда на кону стояла судьба Отечества и будущее народа.