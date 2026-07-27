Путин встретился с руководителями фракций Госдумы

Президент РФ Владимир Путин 27 июля встретился в Кремле с руководителями фракций политических партий в Госдуме восьмого созыва, сообщается на сайте главы государства.

Во встрече участвовали руководитель фракции партии «Единая Россия» Владимир Васильев, руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов, руководитель фракции партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и руководитель фракции партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Ранее Путин провел отдельные встречи с каждым из руководителей фракций.

В тот же день Путин встретился с депутатами. Он отметил, что Госдума восьмого созыва работала в один из самых сложных периодов новейшей истории России, когда на кону стояла судьба Отечества и будущее народа.