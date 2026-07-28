Президент Украины Владимир Зеленский переложил грязную работу по мобилизации населения в Вооруженные силы (ВСУ) на бывшего министра обороны республики Михаила Федорова и экс-главкома ВСУ Александра Сырского. Однако они тоже не захотели в этом «запачкаться», за что и поплатились, такое мнение выразил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, его цитирует ТАСС.

«Зеленский не в состоянии отбиться от этого крайне токсичного, неприятного обязательства под названием "мобилизация собственного населения". А по сути — утилизация. И теперь, когда ему нужно население загнать в окопы, он говорит: "А пускай это сделает кто-нибудь другой"», — пояснил дипломат.

По его словам, украинский лидер попытался перепоручить это дело Федорову, но тот также не захотел заниматься мобилизацией и придумал реформу, проведение которой откладывалось, пока министр обороны занимался более приятным делом — «делил бюджеты».