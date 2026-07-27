Украинский народ стал жертвой страшного промывания мозгов с 2014 года, люди больше не отличают белое от черного, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, представитель Кремля высказался о ситуации на Украине на форуме «Территория смыслов».

«Действительно, украинский народ стал жертвой промывания мозгов. Страшного промывания мозгов. Такой жертвой пропаганды в плохом смысле слова», — отметил Песков.

По его словам, переворот в Киеве в 2014 году осуществили внешние силы. Вместе с тем, добавил он, после ослабления государства, к власти, к рычагам управления поперли нацисты и фашисты.

В Кремле назвали отличие России от США

Пресс-секретарь подчеркнул, что жители Украины не отличают белое от черного, с почестями перезахоранивают у себя фашистов, отдают им честь, маршируют с факелами на улицах в честь лидеров националистических группировок.

По его мнению, с тем, чтобы предотвратить повторение этих же событий в других близких России государствах, следует развивать с соседними странами сотрудничество, в том числе информационное, «рассказывать о себе, показывать себя».