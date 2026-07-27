В Кремле назвали отличие России от США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал отличие России от США. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Пескова, Россия отличается от США тем, что является «социальным государством». Такое заявление он сделал во время форума «Территория смыслов».

Он объяснил, что США тратят сотни миллиардов долларов на развитие соцсетей, а у России «нет таких денег». Кроме того, Песков добавил, что Россия, в отличии от США, является «социальным государством, которое несет огромный груз обязанностей перед населением».

«В любом состоянии, на любом этапе нашего развития, будь это этап легкий или тяжелый, социальные обязательства государства никогда не обсуждаются, и не пререкаемы. Такого практически нигде в мире нет», — заявил он.

Ранее Песков заявил, что Россия должна обладать суверенными информационными технологиями.