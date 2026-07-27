В Британии в последние годы постоянно меняются премьеры. Вместе с тем, политика королевства в отношении России остается неизменной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, 20 июля король Великобритании Карл III принял отставку премьер-министра Кира Стармера, назначил на освободившуюся должность нового лидера лейбористов Энди Бернема и поручил ему сформировать правительство.

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В ходе первого выступления новый глава кабмина взял на себя обязательство добиться стабильности для державы, поклялся нарушить традицию ежегодной смены премьеров, продержаться как можно дольше на своем посту, пообещал сохранить непоколебимую поддержку Украины.

«В Англии много меняется премьер-министров, что-то подсказывает, что они и дальше будут меняться. Не меняется только политика Великобритании в отношении нас. Политика Великобритании в отношении Украины тоже не меняется», — отметил Песков.

Ранее глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что Бернем является «достойным продолжателем дела» бывшего главы правительства королевства Бориса Джонсона, похоронившего в марте 2022 года стамбульский мирный договор.