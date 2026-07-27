Песков: Россия должна обладать суверенными информационными технологиями

Россия должна обладать суверенными информационными технологиями, инструментарием, позволяющим производить смыслы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, представитель Кремля сделал ряд заявлений о развитии информационных технологий на форуме «Территория смыслов».

Песков уточнил, что наличие своих социальных сетей — признак технологического суверенитета, это могут позволить себе немногие страны. Он добавил, что США тратят на развитие соцсетей сотни миллиардов долларов.

«Мы не можем себе этого позволить: у нас нет таких денег, мы, в отличие от них, социальное государство. У нас государство несет огромный груз социальных обязанностей перед населением», — разъяснил пресс-секретарь.

По его мнению, Россия должна брать в информтехнологиях уникальностью, а не вливаниями. Как показывает мировая практика, добавил он, иногда самые дешевые стартапы могут получить глобальное распространение за счет своей талантливости, эффективности и востребованности.