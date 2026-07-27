В Госдуме прокомментировали требования Литвы к российским артистам

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что требование Литвы к артистам из России осуждать специальную военную операцию при въезде в страну вредит самому балтийскому государству.

В комментарии NEWS.ru парламентарий отметил, что новые условия делают Литву ещё менее привлекательной для поездок россиян. По его мнению, такими решениями власти страны пытаются напомнить о себе.

«Без Литвы спокойно можно обойтись», — сказал Милонов.

В свою очередь адвокат и правозащитник Екатерина Кутузова в разговоре с Lenta.ru заявила, что отказ публичного лица подписать документ станет формальным основанием для запрета на въезд. Предполагается, что список согласившихся с требованием будет открытым.

«Это лишает артистов или спортсменов возможности сохранять двусмысленную позицию: подпись становится публичным заявлением», — заключила Кутузова.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Латвия, Литва и Эстония отказываются от переговоров по жалобе России на ущемление прав русскоязычных.