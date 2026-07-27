МИД РФ потребовал от США разъяснений по анкориджским договоренностям

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сделала обращение к США из-за встречи президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа в Анкоридже в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Захаровой, США нужно внести ясность в ситуацию с анкориджскими договоренностями. По ее мнению, это необходимо сделать раньше, чем выдвигать новые идеи по поводу завершения конфликта на Украине.

«Прежде чем обсуждать что-то новое, еще неозвученное и не сформулированное, наверное, все-таки было бы правильно как-то внести ясность в старое, в частности в эти уже имевшие место обсуждения соответствующих идей», — заявила она.

Захарова также добавила, что у Москвы возник вопрос о том, «кто провалил реализацию формулы Анкориджа». Как считает дипломат, эта «формула Анкориджа» могла бы привести к миру на Украине.

«Со своей стороны подтверждаем готовность к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса, от чего никогда не отказывались, но на основе взаимопониманий, достигнутых, в том числе на Аляске. Вновь подтверждаем готовность к возможным обсуждениям, предложениям, идеям, которые мы готовы будем рассмотреть. От этого никто не отказывался», — добавила она.

Ранее Захарова предупредила о приближении Европы «к опаснейшей черте».