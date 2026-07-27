Захарова прокомментировала высказывания Токио о ядерном оружии

Япония ускоренными темпами ведет процесс ремилитаризации. Внедрение в него ядерной компоненты потенциально угрожает России, в частности Дальнему Востоку, рассказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, ранее ряд высокопоставленных японских чиновников сделал заявления о желании страны войти в число ядерных держав.

Так, министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми публично заявил, что пришло время снять негласное табу с обсуждения вопроса о том, целесообразно ли дальше придерживаться «трёх неядерных принципов» (не обладать, не производить, не ввозить ядерное оружие).

Вместе с тем, в последней редакции Стратегии национальной безопасности Японии (2022 год) подчеркивается, что политика соблюдения этих принципов останется неизменной, отметили журналисты.

«Потенциальная имплементация ядерной компоненты в уже идущий ускоренными темпами процесс ремилитаризации Японии создаст потенциально новые вызовы и угрозы нашей стране. Речь идет именно о Дальнем Востоке, региональной стабильности в целом», — разъяснила Захарова.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии Санаэ Такаити запустила процесс обновления ключевых доктринальных документов в сфере безопасности. Эксперты полагают, что новые версии доктрин могут быть опубликованы до конца текущего года.