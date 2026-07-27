Министерство иностранных дел России выступило с жестким заявлением по поводу массированных атак ВСУ на Ростовскую область, совершенных 25 и 27 июля. В результате ночных ударов беспилотников по Ростову-на-Дону и близлежащим населенным пунктам погибли пять человек, среди которых ребенок, еще не менее 13 жителей получили ранения.

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В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что подобные нападения на гражданскую инфраструктуру являются попыткой киевского режима отыграться за неудачи на линии боевого соприкосновения. Атаки привели к разрушениям: повреждены пять многоквартирных и 19 частных домов, а также административные здания и склады.

«Эти жестокие преступления – очередное свидетельство неонацистской сущности киевского режима, развернувшего охоту на мирное население в стремлении отыграться за свои множащиеся провалы на фронте и показать своим кровожадным западным спонсорам способность причинять ущерб российским детям и женщинам», — заявили в МИД России.

Дипломаты заверили, что Следственный комитет России установит всех лиц, причастных к этим актам терроризма, и они понесут неминуемое наказание. Ведомство призвало мировое сообщество, профильные структуры и независимые СМИ публично осудить действия украинской стороны, подчеркнув, что замалчивание этих преступлений будет расцениваться как соучастие в террористической деятельности.