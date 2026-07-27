В Госдуме ответили на слухи о новой мобилизации в России

Председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов ответил на слухи о новой мобилизации в России. Об этом сообщает «Радио Маяк».

Ранее информацию о новой волне мобилизации в России озвучил Владимир Зеленский. По словам Картаполова, эти слова «связаны с употреблением наркотиков».

«Я слышал, что там Зеленский по этому поводу что-то там сказал, но это могу связать только с тем, что он, наверное перебрал дозы на выходные, поэтому полет фантазии стал вообще неограниченным», — заявил он.

По мнению Картаполова, Россия не нуждается в новой мобилизации.

«У нас нет необходимости в проведении мобилизации. Основной способ комплектования ВС РФ — это добровольное, когда люди приходят в военкоматы и подписывают контракты с Минобороны. И чем больше будет Киев наносить удары по гражданским объектам, тем больше людей придут в наши военкоматы», — добавил он.

Ранее эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин заявил, что подобной информацией Украина пытается влиять на молодежь в России.