Удары дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по складам Wildberries направлены на рост недовольства среди простых россиян. Такую возможную цель киевской стороны назвал депутат Госдумы Андрей Картаполов, его высказывание приводит Daily Storm.

Он отметил, что многие соотечественники предпочитают заказывать различные товары на этом маркетплейсе.

«Киев пытается перекрыть этими ударами канал получения относительно недорогих продуктов, предметов обихода, одежды. Чтобы люди это ассоциировали со властью», — допустил парламентарий.

В то же время Картаполов уверен, что надежды Украины посеять хаос в обществе обречены на провал.

До этого Удмуртии из-за атаки украинских беспилотников.

За минувшие недели украинская сторона атаковала объекты Wildberries в ряде российских регионов. В частности, из-за ударов Санкт-Петербурге. Основатель компании Татьяна Ким объявила на фоне этого об оперативной перестройке логистики маркетплейса.