В соцсетях появился дипфейк с главой Удмуртии Бречаловым

Мошенники попытались распространить в социальных сетях дипфейк якобы с участием главы Удмуртии Александра Бречалова, который призывает граждан срочно запасаться бензином. Об инциденте заявил председатель регионального комитета по ГО и ЧС Андрей Шуткин в «Максе».

«27 июля в предложенных сообщениях пабликов Удмуртии появился ролик с изображением главы региона Александра Бречалова. Он говорит о том, что якобы после атаки киевского режима повреждена нефтебаза — ключевой узел хранения и распределения топлива. И советует жителям республики срочно запасаться бензином», — говорится в сообщении.

Специалисты Центра управления регионом Удмуртии подтвердили, что видео является сфабрикованным с помощью искусственного интеллекта. Эксперты отметили, что злоумышленники осуществили полную подмену голоса, а также мимики и жестов оригинала.

Отмечается, что целью создания данного дипфейка является провоцирование массовой паники и искусственное обострение ситуации с наличием топлива. Аналогичные ролики ранее появились с изображением глав других регионов.

Ранее вологодский губернатор застрял без топлива на трассе после призыва к жителям не запасаться бензином.