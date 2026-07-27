В России обвинили Британию в стремлении затянуть конфликт на Украине

Новость о передаче Украине интеллектуальных прав на систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Stone Cloak никого не поразила в России, рассказал журналистам «Ленты.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международной политике Алексей Чепа.

Накануне канцелярия премьер-министра Великобритании Эндрю Бернема сообщила, что страна передаст Киеву права на систему РЭБ Stone Cloak.

Корреспонденты попросили парламентария прокомментировать это решение Лондона, раскрыть, какие последствия оно может иметь для России.

Чепа отметил, что Россия многое не знает о договоренностях между Украиной, Британией и другими странами, о том, какие конкретно вооружения поступают ВСУ. Он добавил, что поставки осуществляются «с нарушением международных правил, не как это положено».

«Мы понимаем, что они все делают для того, чтобы заставить Украину продолжить воевать, и будут делать все возможное пока не увидят действительно угрозу для себя», — разъяснил депутат.

Ранее сообщалось, что США, Британия, ФРГ, Германия, Дания, Швеция, Нидерланды, Болгария, Польша и ряд других стран в период с 2022 по 2026 год поставили ВСУ сотни танков, БТР, самолетов, комплексов ПВО, РСЗО, САУ, миллионы снарядов и патронов.