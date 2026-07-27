Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала последний визит премьер-министра Великобритании Кира Стармера на Украину. Об этом сообщает «Лента.ру».

По словам Захаровой, визит Стармера стал «ритуалом поклонения идолам». Она назвала этот визит «дембельским» — ранее Стармер объявил об отставке.

Захарова также заявила, что уходящие в отставку западные политики отчитываются о своей работе перед Украиной, а не перед гражданами собственных стран.

«Не мог не отметить свой дембель на Украине Кир Стармер. Казалось бы, премьер-министр Британии — есть же дела поважнее», — заявила она.

Ранее Захарова обвинила главу Еврокомиссии в связях с финансовыми группировками.