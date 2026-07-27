Активная милитаризация европейских стран ведет к осознанию хрупкости мира среди граждан, которые не понимают необходимости спонсирования Киева, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Европа из-за милитаризации приближается к опаснейшей черте, передает ТАСС. По ее словам, нормальные люди все яснее осознают хрупкость мира.

«Сейчас, когда Европа приближается к опаснейшей черте, занята только милитаризацией и не знает, как еще объяснить своим гражданам, почему нужно спонсировать киевский режим и его терроризм, осознание хрупкости мира для нормальных людей все яснее», – сказала дипломат во время брифинга в Тверской области.

Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что ставки в текущей ситуации крайне высоки. Дипломат добавила, что сторонники мирного неба в Европе должны попытаться обратить вспять происходящие негативные процессы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Европы намеренно блокируют любые пути к дипломатическому урегулированию.

Североатлантический альянс сохранил курс на милитаризацию региона.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную политику крайне опасной тенденцией.