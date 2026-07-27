Посол РФ жестко высказался о вызове в МИД Румынии

Посол РФ в Бухаресте Владимир Липаев рассматривает как пропагандистскую инсценировку приглашение в МИД Румынии, где ему был выражен протест в связи с якобы имевшими место нарушениями воздушных границ республики 24-26 июля российскими беспилотными аппаратами.

© Посольство РФ в Румынии

Об этом дипломат сообщил в интервью ТАСС.

"Очевидно, что речь идет о пропагандистской инсценировке, цель которой - предотвратить дальнейшие удары российских вооруженных сил по украинской портовой инфраструктуре на Дунае и на Черном море, которая активно используется блоком НАТО для поставок вооружений и техники через территорию Румынии для ВСУ", - подчеркнул он.

По словам Липаева, "румынская сторона, как обычно, ограничилась голословными, ничем не подкрепленными обвинениями в адрес России, отказавшись сообщить какие-либо технические параметры полета, которые позволили бы идентифицировать дроны, и не предоставила сколько-нибудь ощутимых доказательств их происхождения".

"Румынская сторона была предупреждена об опасности дальнейшей эскалации противостояния с РФ и вовлечения Вооруженных сил Румынии в непосредственные боевые действия в воздушном пространстве Украины, - отметил посол. - В очередной раз было указано, что Россия не направляла и не направляет свои боевые дроны на объекты на территории Румынии, и все спекуляции на эту тему лишены каких-либо оснований". "Особенно было подчеркнуто, что дальнейшая поддержка киевского террористического режима в любой форме является абсолютно недопустимой и нетерпимой", - указал он. "Необоснованная высылка сотрудника посольства не останется без адекватной реакции со стороны России", - добавил Липаев.

Ранее МИД республики распространил заявление, в котором говорится, что посол РФ был вызван во внешнеполитическое ведомство в связи с "повторными нарушениями воздушных границ Румынии в период 24-26 июля 2026 года, когда румынская армия сбила три дрона, проникших без разрешения на национальную территорию". Главе диппредставительства была вручена вербальная нота, согласно которой один из российских дипломатов должен покинуть территорию страны в течение пяти дней. Кроме того, посол Румынии был отозван из Москвы в Бухарест для консультаций.