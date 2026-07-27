Реальная угроза для Херсонеса Таврического исходит от киевского режима, который регулярно осуществляет атаки на памятники Крыма. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Реальная угроза для Херсонеса Таврического исходит именно от киевского режима. Уникальные памятники Крыма регулярно подвергаются украинским террористическим атакам, опасности беспилотных ударов, в заповедной зоне регулярно находят обломки от ракет, беспилотников, которые киевский режим принимает от западных кураторов", - отметила дипломат.

"Как вы думаете, кто-нибудь из Секретариата ЮНЕСКО, от таких самых специализированных органов хоть раз высказал, как они говорят, озабоченность или ну хотя бы какие-то слова недоумения нашел в связи с именно атаками на культурное наследие Крыма со стороны Киевского режима? Нет, конечно", - указала представитель российского дипведомства.

При этом Захарова подчеркнула, что Россия в свою очередь неукоснительно соблюдает свои обязательства в рамках Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года и "делает все возможное, чтобы в текущих непростых условиях сохранить Херсонес Таврический и его памятники и для современников и потомков".