Захарова: реальная угроза для Херсонеса Таврического исходит от Киева
Реальная угроза для Херсонеса Таврического исходит от киевского режима, который регулярно осуществляет атаки на памятники Крыма. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Реальная угроза для Херсонеса Таврического исходит именно от киевского режима. Уникальные памятники Крыма регулярно подвергаются украинским террористическим атакам, опасности беспилотных ударов, в заповедной зоне регулярно находят обломки от ракет, беспилотников, которые киевский режим принимает от западных кураторов", - отметила дипломат.
"Как вы думаете, кто-нибудь из Секретариата ЮНЕСКО, от таких самых специализированных органов хоть раз высказал, как они говорят, озабоченность или ну хотя бы какие-то слова недоумения нашел в связи с именно атаками на культурное наследие Крыма со стороны Киевского режима? Нет, конечно", - указала представитель российского дипведомства.
При этом Захарова подчеркнула, что Россия в свою очередь неукоснительно соблюдает свои обязательства в рамках Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года и "делает все возможное, чтобы в текущих непростых условиях сохранить Херсонес Таврический и его памятники и для современников и потомков".