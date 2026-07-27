Румыния объявила о высылке российского дипломата

С таким заявлением выступили в МИДе страны.

Как сообщает Bloomberg, в министерстве уточнили, что решение принято в ответ на информацию о случаях попадания на румынскую территорию беспилотников, применяемых в конфликте на Украине.

Накануне вечером МИД Румынии вызвал посла России Владимира Липаева после инцидента со сбитым в небе над страной дроном. В воскресенье утром президент Никушор Дан заявил, что в воздушном пространстве был уничтожен беспилотник.