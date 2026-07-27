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Захарова: Украина превращает Киево-Печерскую лавру в место поклонения сатане

ТАССиещё 2

Киевский режим планами по созданию на территории Киево-Печерской лавры так называемого украинского национального пантеона превращает ее в место поклонения сатане. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова: Украина превращает Киево-Печерскую лавру в место поклонения сатане
© ТАСС

Дипломат отметила, что глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов ранее раскрыл некоторые детали плана Банковой по созданию на территории Киево-Печерской лавры "Украинского национального пантеона".

"По его словам, этот мемориальный погост не предназначен для собирания мощей. Там, сказал он, будут перезахоронены не 300-500 человек, а несколько десятков "выдающихся украинцев".

Как он подчеркнул, прах таких украинских классиков, как Тарас Шевченко, Леся Украинка, Иван Франко и Иван Котляревский, переносить в лавру не будут, и, судя по всему, власти вознамерились отдать предпочтение исключительно тем, кто известен исключительно и только кровавыми преступлениями", - указала Захарова.

"Теперь для киевского режима, для Банковой, для тех, кто заправляет на Украине, Киевская лавра - это не место для общения с Богом. Это - место поклонения сатане", - констатировала официальный представитель МИД РФ.