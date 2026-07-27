Киевский режим планами по созданию на территории Киево-Печерской лавры так называемого украинского национального пантеона превращает ее в место поклонения сатане. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов ранее раскрыл некоторые детали плана Банковой по созданию на территории Киево-Печерской лавры "Украинского национального пантеона".

"По его словам, этот мемориальный погост не предназначен для собирания мощей. Там, сказал он, будут перезахоронены не 300-500 человек, а несколько десятков "выдающихся украинцев".

Как он подчеркнул, прах таких украинских классиков, как Тарас Шевченко, Леся Украинка, Иван Франко и Иван Котляревский, переносить в лавру не будут, и, судя по всему, власти вознамерились отдать предпочтение исключительно тем, кто известен исключительно и только кровавыми преступлениями", - указала Захарова.