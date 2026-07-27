России будет сложно добиться возмещения от Украины за ущерб, нанесенный ВСУ в Донбассе. Как сообщает News.ru, об этом заявил депутат Госдумы Александр Толмачев.

По его словам, вопрос взыскания пока обсуждается с юридическим сообществом. Исторические прецеденты у такого есть — например, репарации, которые платили союзники немецких нацистов. Однако в их случае было официально признанное и обозначенное правительствами преступных режимов участие во Второй мировой войне на стороне Третьего рейха.

«Ни одна из современных западных стран официально не признает себя стороной конфликта — лицемерно делают вид, что они ни при чем. Поставки вооружений, финансирование, отправка военных инструкторов, наемников и консультантов, с точки зрения Запада, происходят сами по себе», — добавил Толмачев.

Он подчеркнул, что в рамках международного права, применяемого ООН и другими организациями, есть меры ответственности государств за содействие в преступлениях других стран. Однако заставить Запад признать свое участие в геноциде российского народа будет крайне тяжело. Толмачев допускает, что безоговорочная победа России над неонацизмом сможет изменить ситуацию.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин заявил, что ущерб от действий ВСУ составил уже более 1 трлн рублей. При этом в будущем сумма может вырасти, поскольку расследование уголовных дел продолжается.